Во время матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» на секторе московских болельщиков включают так называемые глушилки. Они были применены после скандирования спартаковскими фанатами оскорбительных выкриков в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, сообщил в лайве на YouTube-канале «СЭ» Гоша Чернов.

Технический шум слышан во время трансляции. При этом не все кричалки с матом были таким образом заглушены.

Ранее оскорбления в адрес Дзюбы скандировали российские болельщики на матче отбора Евро-2020 Сан-Марино — Россия в Серравалле. Позднее такие же кричалки звучали в ходе матча РПЛ «Урал» — «Спартака». Московский клуб по итогам 17-го тура был оштрафован КДК РФС на 100 тысяч рублей.