Альба обратился к игрокам «Ростова после поражения от «Зенита»: «Я сегодня видел на поле настоящую команду»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба обратился к команде после поражения от «Зенита» (1:2) в матче 1-го тура РПЛ.

Пресс-служба ростовчан опубликовала ролик из раздевалки с речью испанского специалиста на русском языке.

«Я думаю, вы сами знаете, почему вы пошли на перерыв со счетом 1:0 и почему вы сегодня проиграли. Но есть хорошая новость, я сегодня видел на поле настоящую команду. Если так играть остаток сезона, то будет очень хорошо. Но не забывайте про голову, не только защищайтесь, не только боритесь. Верьте в себя, ведь у нас здесь хорошая команда», — сказал Альба.

В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с московским «Динамо».