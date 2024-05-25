«Зенит» — «Ростов»: судья отменил гол Кассьерры через себя из-за офсайда

Главный судья матча 30-го тура «Зенит» — «Ростов» РПЛ Виталий Мешков отменил гол нападающего сине-бело-голубых Матео Кассьерры на 72-й минуте встречи.

Форвард забил ударом через себя, но арбитр отменил взятие ворот после вмешательства ВАР — колумбиец оказался в офсайде.

Счет остался прежним — 1:1. «Зениту» для того, чтобы стать чемпионом, нужно обыгрывать «Ростов» и надеяться на победу «Краснодара» над «Динамо» в параллельном матче (на момент публикации «быки» ведут со счетом 1:0).