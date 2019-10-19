На 12-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» арбитр Сергей Карасев принял верное решение, назначив пенальти в ворота гостей и наказав их игрока Денниса Хаджикадунича предупреждением.

12-я минута матча «Зенит» — «Ростов».

Наверняка среди болельщиков команды из Санкт-Петербурга нашлись те, кто считал, что полузащитника ростовчан следовало удалить и, значит, судья ошибся. На самом деле оснований для такого наказания у рефери не было: Хаджикадунич не лишил Артема Дзюбу явной возможности забить гол. Потому что такой возможности у форварда не было — он не владел мячом и не контролировал его. Мяч перелетал зенитовца и ростовчанина и в итоге приземлился на газон в стороне от них. Потому Карасев правильно ограничился только желтой карточкой.

12-я минута матча «Зенит» — «Ростов».

Необходимо отметить, что организаторы телетрансляции, как я понимаю, показали не тот стоп-кадр, который видели видеоарбитр (ВАР) Михаил Вилков и ассистент видеоарбитра (АВАР) Алексей Матюнин, определявшие был ли Дзюба в том эпизоде в положении «вне игры».

12-я минута матча «Зенит» — «Ростов».

Программа, используемая нашими ВАР, схожа с той, о которой сегодня писал «СЭ», рассказывая о польском опыте. С ее помощью рисовались бы две, а не одна линии — отдельно Дзюбы и отдельно защитника «Ростова». А тут одна, да еще нарисованная неправильно относительно голеностопа ростовского футболиста: она делит ступню пополам. (Александр Бобров)

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