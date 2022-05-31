«Зенит» претендует на российского вратаря норвежского клуба «Буде-Глимт»

«Зенит» консультировался с представителями голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина по поводу возможного трансфера, утверждает Metaratings.ru.

Вариант с Хайкиным возник из-за приостановки переговоров по переходу другого вратаря Ильи Лантратова.

Однако голкипер норвежского клуба склоняется к тому, чтобы остаться в Европе, но может изменить свое решение в случае, если получит серьезное предложение от «Зенита».

В нынешнем сезоне 26-летний Никита Хайкин провел за «Буде-Глимт» 9 матчей и пропустил 14 голов.