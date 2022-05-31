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«Зенит» претендует на российского вратаря норвежского клуба «Буде-Глимт»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» консультировался с представителями голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина по поводу возможного трансфера, утверждает Metaratings.ru.

Вариант с Хайкиным возник из-за приостановки переговоров по переходу другого вратаря Ильи Лантратова.

Однако голкипер норвежского клуба склоняется к тому, чтобы остаться в Европе, но может изменить свое решение в случае, если получит серьезное предложение от «Зенита».

В нынешнем сезоне 26-летний Никита Хайкин провел за «Буде-Глимт» 9 матчей и пропустил 14 голов.

Источник: https://metaratings.ru/news/zenit-konsultirovalsya-s-predstavitelyami-khaykina-po-povodu-vozmozhnogo-transfera-1279630/
Никита Хайкин
ФК Буде-Глимт
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