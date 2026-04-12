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«Зенит» — «Краснодар»: прогнозы на матч РПЛ

Букмекеры сделали прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джон Кордоба, ФК «Краснодар».
Фото ФК «Краснодар»

«Зенит» и «Краснодар» встретятся в рамках 24-го тура премьер-лиги в воскресенье, 12 апреля. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

Прогноз экспертов

Владимир Быстров, бывший футболист сборной России

«Фаворитов в таких матчах нет. «Зенит» играет дома, а «Краснодар» выглядит интереснее. Но мы знаем, что сине-бело-голубые умеют собираться на такие игры. Никому не отдаю свое предпочтение. Все решит чемпионский характер, а у кого он сильнее, мы посмотрим», — сказал Быстров «СЭ».

Александр Мостовой, бывший футболист сборных СССР и России

«Зенит» остается претендентом на чемпионство. Уверен, что игра с «Краснодаром» будет отличаться от того, что было со «Спартаком» в Кубке. В прошлом году «Зенит» у себя дома разгромил «Краснодар». И в этот раз они обязаны побеждать. Но вопрос, отойдут ли они от поражения в Кубке России. Я не считаю «Краснодар» фаворитом в матче с «Зенитом». Шансы 50 на 50», — цитирует Мостового «СЭ».

Павел Погребняк, бывший футболист сборной России

«Гости на пике своей игры, не проигрывают уже пять матчей подряд. «Краснодар» — одна из самых ярких команд РПЛ, забили 12, а пропустили всего один. В том матче у команды будет шанс укрепить свои лидерские позиции в чемпионате и оторваться на четыре очка», — приводи слова Погребняка «РБ Спорт».

Константин Генич, спортивный телекомментатор

«Многие считают, что это прямо чемпионский матч. Но, скорее всего, нет. Выиграет «Краснодар» — оторвется на 4 очка, и это станет даже не шагом, а прыжком ко второму чемпионству кряду. Выиграет «Зенит» — будет опережать «Краснодар» на 2 очка, но у петербуржцев по календарю есть матчи, где они могут потерять очки, как, например, выезд в Москву на игру против ЦСКА. Увезти три очка из Петербурга «Краснодару» будет неимоверно сложно, но не проиграть гости там точно в состоянии. Поэтому самым очевидным вариантом на этот матч мне кажется ничья», — сказал Генич «РБ Спорту».

Прогноз букмекеров

Аналитики считают фаворитом матча — «Зенит». Победу сине-бело-голубых можно взять с коэффициентом 2.00, вероятность — примерно 46%. Котировка на выигрыш «Краснодара» — 3.95 (25%). Ничья идет за 3.40 (29%).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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