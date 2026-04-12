«Зенит» — «Краснодар»: прогнозы на матч РПЛ

«Зенит» и «Краснодар» встретятся в рамках 24-го тура премьер-лиги в воскресенье, 12 апреля. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

Прогноз экспертов

Владимир Быстров, бывший футболист сборной России

«Фаворитов в таких матчах нет. «Зенит» играет дома, а «Краснодар» выглядит интереснее. Но мы знаем, что сине-бело-голубые умеют собираться на такие игры. Никому не отдаю свое предпочтение. Все решит чемпионский характер, а у кого он сильнее, мы посмотрим», — сказал Быстров «СЭ».

Александр Мостовой, бывший футболист сборных СССР и России

«Зенит» остается претендентом на чемпионство. Уверен, что игра с «Краснодаром» будет отличаться от того, что было со «Спартаком» в Кубке. В прошлом году «Зенит» у себя дома разгромил «Краснодар». И в этот раз они обязаны побеждать. Но вопрос, отойдут ли они от поражения в Кубке России. Я не считаю «Краснодар» фаворитом в матче с «Зенитом». Шансы 50 на 50», — цитирует Мостового «СЭ».

Павел Погребняк, бывший футболист сборной России

«Гости на пике своей игры, не проигрывают уже пять матчей подряд. «Краснодар» — одна из самых ярких команд РПЛ, забили 12, а пропустили всего один. В том матче у команды будет шанс укрепить свои лидерские позиции в чемпионате и оторваться на четыре очка», — приводи слова Погребняка «РБ Спорт».

Константин Генич, спортивный телекомментатор

«Многие считают, что это прямо чемпионский матч. Но, скорее всего, нет. Выиграет «Краснодар» — оторвется на 4 очка, и это станет даже не шагом, а прыжком ко второму чемпионству кряду. Выиграет «Зенит» — будет опережать «Краснодар» на 2 очка, но у петербуржцев по календарю есть матчи, где они могут потерять очки, как, например, выезд в Москву на игру против ЦСКА. Увезти три очка из Петербурга «Краснодару» будет неимоверно сложно, но не проиграть гости там точно в состоянии. Поэтому самым очевидным вариантом на этот матч мне кажется ничья», — сказал Генич «РБ Спорту».

Прогноз букмекеров

Аналитики считают фаворитом матча — «Зенит». Победу сине-бело-голубых можно взять с коэффициентом 2.00, вероятность — примерно 46%. Котировка на выигрыш «Краснодара» — 3.95 (25%). Ничья идет за 3.40 (29%).