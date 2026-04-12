«Зенит» — «Краснодар»: прогнозы на матч РПЛ
«Зенит» и «Краснодар» встретятся в рамках 24-го тура премьер-лиги в воскресенье, 12 апреля. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.
Прогноз экспертов
Владимир Быстров, бывший футболист сборной России
«Фаворитов в таких матчах нет. «Зенит» играет дома, а «Краснодар» выглядит интереснее. Но мы знаем, что сине-бело-голубые умеют собираться на такие игры. Никому не отдаю свое предпочтение. Все решит чемпионский характер, а у кого он сильнее, мы посмотрим», — сказал Быстров «СЭ».
Александр Мостовой, бывший футболист сборных СССР и России
«Зенит» остается претендентом на чемпионство. Уверен, что игра с «Краснодаром» будет отличаться от того, что было со «Спартаком» в Кубке. В прошлом году «Зенит» у себя дома разгромил «Краснодар». И в этот раз они обязаны побеждать. Но вопрос, отойдут ли они от поражения в Кубке России. Я не считаю «Краснодар» фаворитом в матче с «Зенитом». Шансы 50 на 50», — цитирует Мостового «СЭ».
Павел Погребняк, бывший футболист сборной России
«Гости на пике своей игры, не проигрывают уже пять матчей подряд. «Краснодар» — одна из самых ярких команд РПЛ, забили 12, а пропустили всего один. В том матче у команды будет шанс укрепить свои лидерские позиции в чемпионате и оторваться на четыре очка», — приводи слова Погребняка «РБ Спорт».
Константин Генич, спортивный телекомментатор
«Многие считают, что это прямо чемпионский матч. Но, скорее всего, нет. Выиграет «Краснодар» — оторвется на 4 очка, и это станет даже не шагом, а прыжком ко второму чемпионству кряду. Выиграет «Зенит» — будет опережать «Краснодар» на 2 очка, но у петербуржцев по календарю есть матчи, где они могут потерять очки, как, например, выезд в Москву на игру против ЦСКА. Увезти три очка из Петербурга «Краснодару» будет неимоверно сложно, но не проиграть гости там точно в состоянии. Поэтому самым очевидным вариантом на этот матч мне кажется ничья», — сказал Генич «РБ Спорту».
Прогноз букмекеров
Аналитики считают фаворитом матча — «Зенит». Победу сине-бело-голубых можно взять с коэффициентом 2.00, вероятность — примерно 46%. Котировка на выигрыш «Краснодара» — 3.95 (25%). Ничья идет за 3.40 (29%).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1