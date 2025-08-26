Источник: «Спартак» предложил трехлетний контракт защитнику Эль-Каруани

«Спартак» предложил защитнику «Утрехта» Суффьяну Эль-Каруани заключить трехлетний контракт, сообщает Sport24.

По данным источника, сам 24-летний марокканец хочет и готов переехать в Россию. Нидерландский клуб должен дать ответ на предложение «Спартака» в ближайшие дни.

Ранее «СЭ» стало известно, что Эль-Каруани действительно оказался в сфере интересов «Спартака».

В сезоне-2024/25 Эль-Каруани в 36 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 8 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в девять миллионов евро.