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«Зенит» — «Динамо»: Дзюба забил второй гол

19:36
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«Зенит» удвоил преимущество в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Свой второй гол в этой встречи забил Артем Дзюба (с пенальти). Счет стал 2:0.

Последний раз Дзюба делал дубль 26 сеентября в матче с «Уфой» (6:0).

Зенит — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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