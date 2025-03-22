Соболев оформил дубль в матче против БАТЭ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев оформил дубль в матче Winline Суперсерии против белорусского БАТЭ.

На 62-й минуте 28-летний форвард сделал счет 5:0. До этого Соболев отметился голом на 56-й минуте.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе прошлого года. С того момента нападающий ни разу не отметился результативными действиями в 14 матчах РПЛ.