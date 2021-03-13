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«Зенит» — «Ахмат»: Караваев открыл счет неберущимся дальним ударом

17:40
13 марта. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ахмат». Гол Вячеслава Караваева. Фото ФК «Зенит»
13 марта. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ахмат». Гол Вячеслава Караваева. Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев открыл счет в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он отличился в начале второго тайма — 1:0.

Караваев нанес идеальный удар с угла штрафной. Вратарь грозненцев вышел чуть вперед из ворот, и мяч перелетел его, влетев под перекладину.

Зенит — Ахмат

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