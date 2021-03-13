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«Зенит» — «Ахмат»: Бериша не наказан за грубость

17:32
«Зенит» — «Ахмат»: Бериша не наказан за грубость. «Зенит» — «Ахмат»: Бериша не наказан за грубость. «Зенит» — «Ахмат»: Бериша не наказан за грубость. «Зенит» — «Ахмат»: Бериша не наказан за грубость.
«Зенит» — «Ахмат»: Бериша не наказан за грубость.
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На 42-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» ошибочно избежал желтой карточки Бернард Бериша. Он сыграл безрассудно против Вильмара Барриоса: прыгнул в направлении соперника и сбил его. Арбитр Виталий Мешков находился далеко от места событий, а его первый ассистент Арам Петросян, видимо, не подсказал судье, что нужно вынести предупреждение. (Александр Бобров)

Зенит — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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