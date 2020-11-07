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Защитник Золотов заявил, что «Урал» не собирается играть от обороны в матче против «Спартака»

14:58
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Защитник «Урала» Николай Золотов заявил, что команда не собирается играть от обороны во втором тайме матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Разумеется, были готовы к прессингу «Спартака», — заявил Золотов «Матч Премьер». — Это лидер. Они пытаются играть первым номером. Но мы играем дома, при своих болельщиках, так что не собираемся отсиживаться».

Урал — Спартак

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