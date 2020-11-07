Защитник Золотов заявил, что «Урал» не собирается играть от обороны в матче против «Спартака»
Защитник «Урала» Николай Золотов заявил, что команда не собирается играть от обороны во втором тайме матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Разумеется, были готовы к прессингу «Спартака», — заявил Золотов «Матч Премьер». — Это лидер. Они пытаются играть первым номером. Но мы играем дома, при своих болельщиках, так что не собираемся отсиживаться».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.