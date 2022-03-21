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Судейство

Сегодня, 11:30

Вилков высказался о судействе в матче ЦСКА — «Рубин»

Данил Алешин
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Российский арбитр Михаил Вилков в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче ЦСКА — «Рубин» (6:1).

«VAR обязан проверять все голы. В этом матче некоторые из них требовали чуть больше времени, чем обычно на проверку!», — сказал Вилков «СЭ».

В матче с «Рубином» за ЦСКА голами отметились Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль Юсуф Языджи, оформивший хет-трик.

Автором единственного мяча в составе казанцев стал арендлванный полузащитник ЦСКА Константин Кучаев.

«Рубин» с 25 очками располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Эпизод в&nbsp;первом тайме матча 22-го тура РПЛ ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;. ЦСКА — «Рубин»: два первых гола армейцев засчитаны верно
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