Вилков высказался о судействе в матче ЦСКА — «Рубин»

Российский арбитр Михаил Вилков в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче ЦСКА — «Рубин» (6:1).

«VAR обязан проверять все голы. В этом матче некоторые из них требовали чуть больше времени, чем обычно на проверку!», — сказал Вилков «СЭ».

В матче с «Рубином» за ЦСКА голами отметились Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль Юсуф Языджи, оформивший хет-трик.

Автором единственного мяча в составе казанцев стал арендлванный полузащитник ЦСКА Константин Кучаев.

«Рубин» с 25 очками располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.