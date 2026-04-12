Защитник ЦСКА Лукин пропустит матч РПЛ с «Сочи» из-за мышечного повреждения

Защитник ЦСКА Матвей Лукин не вошел в заявку команды на матч 24-го тура РПЛ против «Сочи» из-за мышечного повреждения, полученного в матче 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России против «Крыльев Советов».

Матч 24-го тура РПЛ пройдет в воскресенье в Москве и начнется в 14.00 мск

«На игру против «Сочи» по медицинским показаниям недоступны Игорь Акинфеев и Матвей Лукин. Матвей получил достаточно непростое мышечное повреждение в игре против «Крыльев Советов». Он проходит курс терапии. В течение ближайших пяти-семи дней будет понятно, на какой срок лечения мы можем ориентироваться. Акинфеев продолжает восстановление после травмы, полученной в игре против «Акрона», — сказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов в видео, опубликованном в Telegram-канале клуба.

В сезоне-2025/26 Лукин провел 25 матчей и забил 1 гол.