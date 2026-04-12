ЦСКА — «Сочи»: стартовые составы команд

ЦСКА и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 14.00 мск.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Круговой, Баринов, Кисляк, Обляков, Козлов, Глебов, Лусиано.

«Сочи»: Дегтев, Литвинов, Марсело, Солдатенков, Заика, Мухин, Коваленко, Макарчук, Игнатов, Крамарич, Федоров.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)

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