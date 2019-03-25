Защитник "Арсенала" Альварес: "После России я готов играть в любом чемпионате"

Защитник тульского "Арсенала" Виктор Альварес в интервью Mundo Deportivo рассказал о своих планах на будущее.

– У вас в этом году заканчивается контракт. Расскажите о своем ближайшем будущем.

– Клуб предложил мне сесть и обсудить тему продление контракта. Я могу сказать, что я хотел бы остаться здесь. Сейчас у меня все хорошо, я хочу закончить этот сезон и буду продолжать рассчитывать на то доверие, которое мне оказывают сейчас.

– Если вы все-таки покинете клуб, какой будет ваш первый вариант?

– Я могу попробовать поиграть в любой другой лиге, но если есть возможность вернуться в Испанию, я бы отдал ей приоритет. Но после приезда в Россию я готов играть в любом чемпионате.

В этом сезоне на счету 26-летнего Виктора Альвареса 19 матчей за "Арсенал".