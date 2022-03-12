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Захарян: «В перерыве тренер нас взбодрил»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф РПЛ с тульским «Арсеналом» (4:1).

— Вы наконец забили в официальной игре в 2022 году — и сразу такой классный гол. Как удалось поймать момент для удара?

— Шиманьски делал заброс на Смолова, я увидел, что защитник достает, сыграл в подбор и в касание пробил по воротам.

— Вы поучаствовали и в третьем мяче, заработав пенальти. Как в целом оцениваете итог матча?

— В первом тайме мы неудачно вошли в игру, проигрывали единоборства, «Арсенал» же давил своими забросами вперед. Перед вторым таймом главный тренер нас чуть взбодрил, мы сразу перестроились на другую игру и забрали мяч под свой контроль.

— Сандро Шварц очень эмоционально вел себя в раздевалке. Что конкретно говорил главный тренер, что пытался донести до команды?

— Главный посыл был в том, что так мы не выиграем ни один матч. Зачем мы проделали столько работы, чтобы сейчас проиграть? В каждом матче мы выходим побеждать.

— После первого забитого мяча команда отдала инициативу. С чем это связано?

— Тула начала давить своими забросами, а мы уступали в единоборствах.

— Вы уже забивали «Арсеналу» в первом круге. Следите за своей статистикой перед выходом на поле?

— Нет, я стараюсь забивать в каждом матче. Не получалось этого сделать 2-3 матча, это немного напрягало. Слава богу, что сегодня это получилось. Этот гол добавит еще больше уверенности.

Источник: https://fcdm.ru/news/arsen-zaxarian

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
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Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

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ТБ 2.5

19%

1.74

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12%

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Арсен Захарян
ФК Арсенал (Тула)
ФК Динамо (Москва)
0
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
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