Бабаев: «Боремся за эмблему, за клуб, за еврокубки, за болельщиков»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:4).

— Сложно сказать, что сегодня у нашей команде пошло не так. Поздравляю «Химки» с исторической победой, сегодня они были лучше нас. Мы допустили много ошибок, так много себе позволять нельзя. Причины? Будем разбираться!"

Болезненное поражение для нас, но это футбол, нужно держать удар. Всегда Обидно проигрывать.

— За что борется ЦСКА сейчас?

— Да, борьба за чемпионство осложнилась для нас. Согласен ли я с высказыванием Валерия Карпина: «Есть только первое место, а все остальное строчка в «Википедии». — Нет, я не согласен с Георгиевичем. Мы боремся за эмблему, за клуб, за еврокубки, за болельщиков.