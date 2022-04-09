Полузащитник «Химок» Кухарчук прокомментировал победу над ЦСКА

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал победу над ЦСКА (4:2) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

— Гол Садыгова? Отличный гол, пас тоже ничего. Поздравляю его с голом! Увидел справа от себя желтую майку, просто закинул мяч туда и надеялся на одноклубника.

— Есть ли в «Химках» конфликт?

— Полный бред, у нас в команде все в порядке.

— Что с Мирзовым?

— Один человек бойкотирует матч? Ну это же смешно. У него микротравма. Думаю, что совсем скоро вернется к команде.

Благодаря победе над ЦСКА «Химки» поднялись на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками в 24 матчах.