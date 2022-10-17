Рыбус заявил, что завершил карьеру в сборной Польши

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус заявил, что завершил карьеру в сборной Польши.

«Можно ли сказать, что моя карьера в сборной Польши завершена? Да. Мне кажется, что да», — цитирует Рыбуса «РБ Спорт».

После того как защитник перешел в «Спартак» летом 2022 года, Польский футбольный союз (PZPN) принял решение отстранить его от выступлений за национальную команду. Игрока не вызвали на сентябрьский сбор, также его не будут учитывать при выборе состава на чемпионат мира.

33-летний Рыбус выступал в сборной Польши с 2009 года, на его счету 2 гола в 66 матчах за национальную команду.