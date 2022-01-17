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Судейство

Сегодня, 14:08

Карасев не полетит на Кипр. УЕФА отменил сбор своих судей

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Reuters

УЕФА решил не проводить традиционный сбор судей, который должен был пройти на Кипре с 31 января по 3 февраля. Причина — пандемия коронавируса опасение за здоровье рефери, которым скоро работать на матчах еврокубков.

Тем временем сегодня в ОАЭ начался семинар ФИФА для европейских арбитров, вошедших в число кандидатов на судейство матчей чемпионата мира 2022 года. Окончательный выбор глава судейского комитета Пьерлуиджи Коллина сделает позднее. Пока же на занятия, которые пройдут под руководством Массимо Бузакки, приглашены 20 арбитров (их количество потом в итоге сократится примерно вдвое) и 16 видеоассистентов.

Общий список судей выглядел так: Бенуа Бастьен, Клеман Тюрпен (оба — Франция), Славко Винчич (Словения), Орель Гринфельд (Израиль), Карлос дель Серро Гранде, Антонио Мигель Матеу Лаос, Хесус Хиль Мансано (все — Испания), Даниэль Зиберт (Германия), Срджан Йованович (Сербия), Георгий Кабаков (Болгария), Сергей Карасев (Россия), Иштван Ковач, Овидиу Хацеган (оба — Румыния), Данни Маккели (Голландия), Шимон Марчиняк (Польша), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба — Англия), Даниэле Орсато (Италия), Артур Соареш Диаш (Португалия), Джюнейт Чакыр (Турция).

Общий список ВАР такой: Стюарт Аттуэлл (Англия), Паоло Валери, Марко Гвида, Марко Ди Белло, Массимилиано Иррати (все — Италия), Пол ван Букел, Йохем Кампхайс (оба — Голландия), Бастиан Данкерт, Марко Фриц (оба — Германия), Рикардо де Бургос Бенгоэчеа, Хуан Мартинес Мунуэра, Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес (все — Испания), Вийи Делажо, Бенуа Мийо (оба — Франция), Томаш Квятковски (Польша), Жоау Педру Силва Пинейру (Португалия).

Сергей Карасев (судья)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
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 - : -
27.02 16:30
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27.02 19:00
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Матео Кассьерра

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Сочи

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П
Реми Кабелла

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Краснодар

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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