Фетисов о потолке зарплат в РПЛ: «Это правильный и единственный путь в любой лиге»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном введении потолка зарплат в российском футболе.

«В футболе есть лига, есть уважаемые в своем деле руководители. У меня есть документы Евроазиатской хоккейной лиги, который мы составляли вместе со специалистами, там все было прописано. Сейчас об этом говорят, шаги делаются. Утерянное время не вернуть, но у руководства КХЛ есть понимание, что это может стать главным инструментом. Это правильный и единственный путь в любой лиге», — сказал Фетисов «СЭ».

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.