Фетисов о книгах для футболистов: «У нас не было никаких рекомендаций, но все хорошо учились»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном введении перечня книг для молодых российских футболистов.

«Лига должна принимать решение, что им делать со своими футболистами. Это их прерогатива. У нас не было никаких списков книг, все хорошо учились, воспитывались в семье — нам не нужны были дополнительные перечни и рекомендации от руководителей. Футболисты особенные ребята? Может, министру стоит объяснить, что он имел в виду», — сказал Фетисов «СЭ».

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что министерство утвердит перечень рекомендуемых для российских футболистов книг.