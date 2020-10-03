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«Вся борьба еще впереди». Дзюба прокомментировал итог матча со «Спартаком»

23:00
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба после матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1) опубликовал новый пост в Instagram, в котором отметил, что вся борьба еще впереди.

«Александр Ерохин — с голом тебя. Хорошая игра, хорошее напряжение! Идем дальше: вместе, дружно, единым коллективом. Вся борьба еще впереди», — написал Дзюба в Instagram.

«Зенит» с 21 баллом лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — вторая строчка и 21 очко.

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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