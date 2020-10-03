«Вся борьба еще впереди». Дзюба прокомментировал итог матча со «Спартаком»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба после матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1) опубликовал новый пост в Instagram, в котором отметил, что вся борьба еще впереди.

«Александр Ерохин — с голом тебя. Хорошая игра, хорошее напряжение! Идем дальше: вместе, дружно, единым коллективом. Вся борьба еще впереди», — написал Дзюба в Instagram.

«Зенит» с 21 баллом лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — вторая строчка и 21 очко.