Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, что был на сафари в Африке

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос о том, где и как он провел отпуск.

«Отдохнуть успел, перезагрузился. Но отпуска, как всегда, мало. Его много не бывает. Я был в Ботсване на сафари. Люблю что-то экзотическое, необычное, а не только Турция, Дубай, Мальдивы. Хочется разнообразить свою жизнь», — цитирует Лещука Legalbet.

В минувшем сезоне 29-летний голкипер провел за бело-голубых 11 матчей во всех турнирах, пропустив 17 голов и 2 раза сыграв на ноль. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.