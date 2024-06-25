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Бывший президент «Зенита»: «Клуб проводит классную селекцию этим летом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин оценил трансферную кампанию клуба перед стартом сезона-2024/25.

Этим летом клуб из Санкт-Петербурга подписал вратаря Евгения Латышонка, защитников Сергея Волкова и Юрия Горшкова, а также нападающего Максима Глушенкова.

«То, у «Зенита» российский вектор селекции, объяснимо. Семак не раз говорил, что ему не хватает игроков с российскими паспортами. Особенно, когда требуется делать замены. Он вынужден был выпускать казаха Алипа на непривычные для того позиции. Да и для основного состава не хватало именно россиян.
Этим летом «Зенит» проводит, на мой взгляд, классную селекционную кампанию. Взяли сильных игроков. Про вратаря Латышонка я еще ранней весной говорил, что «Зенит» его наверняка заберет. Мне кажется, клуб из Петербурга готовится к тому, что могут ужесточить лимит. Если еще из команды уйдут Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, то хорошие игроки нужны», — приводит «РБ Спорт» слова Туфрина.

«Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах.

Источник: РБ Спорт
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