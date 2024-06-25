Волков: «У «Краснодара» есть все. Мне трудно понять, почему клуб никак не может выиграть трофей»

Защитник «Зенита» Сергей Волков, перешедший из «Краснодара», поделился мнением о том, что «быки» не выиграли ни одного трофея.

«Если так подумать — у «Краснодара» есть абсолютно все: ресурсы, деньги, отличный стадион. Команда всегда летает на чартерах и живет в пятизвездочных отелях. У клуба лучшая база в мире — там есть тренажер, которого нет больше ни у одной команды. Люди приезжают из Европы и офигевают, как у «Краснодара» все классно. Но мне трудно понять, почему клуб все никак не может выиграть трофей. Может, не хватает везения», — приводит слова Волкова Sport24.

Волков является воспитанником «Краснодара». Он провел за «быков» 73 матча, забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. «Краснодар» финишировал на втором месте в турнирной таблице РПЛ.