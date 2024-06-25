Волков: «У «Краснодара» есть все. Мне трудно понять, почему клуб никак не может выиграть трофей»
Защитник «Зенита» Сергей Волков, перешедший из «Краснодара», поделился мнением о том, что «быки» не выиграли ни одного трофея.
«Если так подумать — у «Краснодара» есть абсолютно все: ресурсы, деньги, отличный стадион. Команда всегда летает на чартерах и живет в пятизвездочных отелях. У клуба лучшая база в мире — там есть тренажер, которого нет больше ни у одной команды. Люди приезжают из Европы и офигевают, как у «Краснодара» все классно. Но мне трудно понять, почему клуб все никак не может выиграть трофей. Может, не хватает везения», — приводит слова Волкова Sport24.
Волков является воспитанником «Краснодара». Он провел за «быков» 73 матча, забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. «Краснодар» финишировал на втором месте в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -