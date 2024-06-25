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Волков: «У «Краснодара» есть все. Мне трудно понять, почему клуб никак не может выиграть трофей»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Зенита» Сергей Волков, перешедший из «Краснодара», поделился мнением о том, что «быки» не выиграли ни одного трофея.

«Если так подумать — у «Краснодара» есть абсолютно все: ресурсы, деньги, отличный стадион. Команда всегда летает на чартерах и живет в пятизвездочных отелях. У клуба лучшая база в мире — там есть тренажер, которого нет больше ни у одной команды. Люди приезжают из Европы и офигевают, как у «Краснодара» все классно. Но мне трудно понять, почему клуб все никак не может выиграть трофей. Может, не хватает везения», — приводит слова Волкова Sport24.

Волков является воспитанником «Краснодара». Он провел за «быков» 73 матча, забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. «Краснодар» финишировал на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-659439-volkov-u-krasnodara-yest-vse-mne-trudno-ponyat-pochemu-klub-nikak-ne-mozhet-vyigrat-trofey
Сергей Волков (футбол)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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