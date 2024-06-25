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Сегодня, 03:04

Волков: «Краснодар» создавал кучу моментов, но не мог забить. Такое было не только со «Спартаком»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Зенита» Сергей Волков, перешедший из «Краснодара», рассказал, чего краснодарцам не хватило для победы в РПЛ.

— Мусаев и его штаб пытались сгладить обстановку и донести, что мы продолжаем бороться за чемпионство, но получилось то, что получилось, — приводит слова Волкова Sport24. — Со «Спартаком» мы выглядели хорошо, имели больше моментов и могли спокойно выигрывать 3:1, но в итоге проиграли. После того матча мы разнесли всю раздевалку: кидались бутылками, били по ящикам, орали друг на друга.

Это самое обидное поражение: понимали — упустили последний явный шанс вернуться на первое место. Я не могу упрекнуть кого-то из ребят в равнодушии, но на поле у нас мало что получалось. Мы создавали кучу моментов, но не могли забить. Такое ведь было не только со «Спартаком».

— А когда еще?

— Да с теми же «Крыльями». Могли спокойно обыгрывать их 4:0, но реализация нас подвела.

«Краснодар» по итогам прошлого сезона стал серебряным призером РПЛ. В заключительном туре «быки» обыграли «Динамо», которое в итоге стало третьим в турнирной таблице. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».

Источник: https://sport24.ru/football/news-659430-kidalis-butylkami-bili-po-yashchikam-orali-volkov-nazval-samoye-obidnoye-porazheniye-krasnodara-v-proshlom-sezone
Сергей Волков (футбол)
ФК Краснодар
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Волков: «У «Краснодара» есть все. Мне трудно понять, почему клуб никак не может выиграть трофей»
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
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6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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13
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