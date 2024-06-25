Волков: «Краснодар» создавал кучу моментов, но не мог забить. Такое было не только со «Спартаком»
Защитник «Зенита» Сергей Волков, перешедший из «Краснодара», рассказал, чего краснодарцам не хватило для победы в РПЛ.
— Мусаев и его штаб пытались сгладить обстановку и донести, что мы продолжаем бороться за чемпионство, но получилось то, что получилось, — приводит слова Волкова Sport24. — Со «Спартаком» мы выглядели хорошо, имели больше моментов и могли спокойно выигрывать 3:1, но в итоге проиграли. После того матча мы разнесли всю раздевалку: кидались бутылками, били по ящикам, орали друг на друга.
Это самое обидное поражение: понимали — упустили последний явный шанс вернуться на первое место. Я не могу упрекнуть кого-то из ребят в равнодушии, но на поле у нас мало что получалось. Мы создавали кучу моментов, но не могли забить. Такое ведь было не только со «Спартаком».
— А когда еще?
— Да с теми же «Крыльями». Могли спокойно обыгрывать их 4:0, но реализация нас подвела.
«Краснодар» по итогам прошлого сезона стал серебряным призером РПЛ. В заключительном туре «быки» обыграли «Динамо», которое в итоге стало третьим в турнирной таблице. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
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|0
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|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -