Влашич заявил, что устал приходить в раздевалку с плохим настроением

Никола Влашич рассказал, почему ЦСКА не смог обыграть «Химки» (2:2) в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России.

«В первом тайме у нас было очень много моментов, мы играли очень хорошо, — сказал Влашич в эфире канала «Матч премьер». Второй тайм мы начали с ошибок, они забили, это был шок для нас. Затем они сразу и второй забили, а в РПЛ сложно отыгрываться. мы боролись до конца, но не смогли выиграть матч.

Сложный график? Не чувствую себя уставшим. Я хотел бы играть в таком графике. Все игры я сыграл хорошо, Но люди видят ассисты, голы, победы, и они этого не увидели. Думаю, это просто плохой период, как в прошлом году. Нам нужно только выиграть одну игру и все наладится.

Когда проигрываешь, всегда тяжело отыграться. Я пытался найти пространство, чтобы что-то сделать для команды. По ситуации приходилось играть в оттяжке и не только по центру, но и слева, и справа.

Уже устал приходить в раздевалку с плохим настроением. Да, мы не можем выиграть пять матчей подряд, это тяжело. Мы должны отдать все силы в последних двух матчах чемпионата. Матч с Загребом наименее важный, потому что мы не можем пройти дальше. Возможно, в нем сыграют те, кто играл меньше».

Влашич забил один из мячей в этой игре. Также у ЦСКА отличился Илья Шкурин.