Ивич: «Краснодар» будет искать усиление на 2-3 позиции»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что в начале сезона-2023/24 команда не думала, что может бороться за чемпионство.

«В начале сезона мы не думали, что можем бороться за титул. Мы верили, что можем играть со всеми, не боялись, работали, и игроки проявили огромное желание и заняли первую позицию с первого тура и до сих пор. У нас есть переходный период. Мы будем искать усиление еще на 2-3 позиции. Прежде всего, мы должны хорошо отдохнуть, а затем снова начать работать», — приводит слова Ивича сербское издание Hot Sport.

16 декабря появилась информация, что 30-летний защитник «Спартака» Георгий Джикия может перейти в команду из Краснодара, в случае если та продаст защитника Хуниора Алонсо.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка).