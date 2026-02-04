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4 февраля, 14:25

Денисов — о работе в СШОР «Зенита»: «Тренирую ребят и получаю от этого удовольствие»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора

Бывший капитан «Зенита» Игорь Денисов рассказал «СЭ» о работе в СШОР сине-бело-голубых.

— Игорь, расскажите о своей работе в СШОР «Зенит». Как вы себя чувствуете в роли детского тренера?

— Занимаюсь делом, которое мне нравится. Тренирую ребят и, честно говоря, получаю от этого удовольствие. У нас сложился отличный коллектив, есть талантливые пацаны. Для меня главное — видеть прогресс: как они начинают понимать игру, как меняется их отношение к дисциплине. Мы не просто пинаем мяч, мы готовим футболистов. Так что все в рабочем режиме, идем вперед.

— Недавно из СШОР ушел Евгений Шейнин, возглавлявший школу много лет. Кто, на ваш взгляд, способен его заменить?

— Я убежден, что это должен быть Александр Кержаков. Это было бы самым справедливым и логичным решением. Керж — лучший воспитанник школы за всю ее историю. У него колоссальный набор футбольных знаний и опыт, который он получил и как игрок, и как тренер.

Я уверен: он справится на сто процентов. Если назначить Сашу, в течение пяти лет школа сделает качественный скачок, выйдет на совершенно иной уровень. Такие люди, как Кержаков, — это золотой фонд, они должны быть в системе. Если мы всерьез говорим про развитие детского футбола в Петербурге, то кто, если не он? У него есть главное — желание и стремление работать, делать школу лучше.

— Однако директор СШОР — это не только футбол, но и кабинетная работа, бюджеты, документы. Не заскучает ли Кержаков в офисном кресле?

— Здесь вопрос организации. Ему нужно помочь! Рядом должен находиться специалист-юрист, который возьмет на себя хозяйственную часть и документацию. А Саша станет вектором развития, душой и мозгом школы.

Я настаиваю: Кержаков должен руководить школой, лицом которой он является. У нас все вокруг кричат: «Надо поднимать детский футбол!» Так вот же решение, оно на поверхности! Лучший бомбардир в истории российского футбола готов посвятить десятилетия родной СШОР «Зенит». Если вы действительно хотите развития, а не разговоров, просто дайте шанс Кержакову.

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Игорь Денисов
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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