Денисов — о работе в СШОР «Зенита»: «Тренирую ребят и получаю от этого удовольствие»
Бывший капитан «Зенита» Игорь Денисов рассказал «СЭ» о работе в СШОР сине-бело-голубых.
— Игорь, расскажите о своей работе в СШОР «Зенит». Как вы себя чувствуете в роли детского тренера?
— Занимаюсь делом, которое мне нравится. Тренирую ребят и, честно говоря, получаю от этого удовольствие. У нас сложился отличный коллектив, есть талантливые пацаны. Для меня главное — видеть прогресс: как они начинают понимать игру, как меняется их отношение к дисциплине. Мы не просто пинаем мяч, мы готовим футболистов. Так что все в рабочем режиме, идем вперед.
— Недавно из СШОР ушел Евгений Шейнин, возглавлявший школу много лет. Кто, на ваш взгляд, способен его заменить?
— Я убежден, что это должен быть Александр Кержаков. Это было бы самым справедливым и логичным решением. Керж — лучший воспитанник школы за всю ее историю. У него колоссальный набор футбольных знаний и опыт, который он получил и как игрок, и как тренер.
Я уверен: он справится на сто процентов. Если назначить Сашу, в течение пяти лет школа сделает качественный скачок, выйдет на совершенно иной уровень. Такие люди, как Кержаков, — это золотой фонд, они должны быть в системе. Если мы всерьез говорим про развитие детского футбола в Петербурге, то кто, если не он? У него есть главное — желание и стремление работать, делать школу лучше.
— Однако директор СШОР — это не только футбол, но и кабинетная работа, бюджеты, документы. Не заскучает ли Кержаков в офисном кресле?
— Здесь вопрос организации. Ему нужно помочь! Рядом должен находиться специалист-юрист, который возьмет на себя хозяйственную часть и документацию. А Саша станет вектором развития, душой и мозгом школы.
Я настаиваю: Кержаков должен руководить школой, лицом которой он является. У нас все вокруг кричат: «Надо поднимать детский футбол!» Так вот же решение, оно на поверхности! Лучший бомбардир в истории российского футбола готов посвятить десятилетия родной СШОР «Зенит». Если вы действительно хотите развития, а не разговоров, просто дайте шанс Кержакову.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0