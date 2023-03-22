Пономарев: «Лига легенд не должна быть битвой гладиаторов, это должны быть товарищеские игры»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал идею РФС о создании Лиги легенд.

«Неплохая идея. Все правильно делает РФС. Вопрос состоит в том, сколько команд захотят участвовать в турнире. Много не надо, на мой взгляд. Нужно, чтобы не было больших переездов. Сели в автобус — приехали и сыграли. Это было бы нормально. Я только не очень хочу, чтобы это все проводилось прямо в формате такого чемпионата. Соревновательного подтекста почти не должно быть. Все-таки возраст есть возраст. Да, будут врачи, но перенапрягаться в ветеранском возрасте не очень полезно. Да и не очень приятно это смотрится. Это не должна быть битва гладиаторов, это должны быть товарищеские игры», — приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

В январе стало известно, что РФС намерен провести розыгрыш Лиги легенд с апреля по октябрь. Турнир должен состоять не более чем из восьми матчей, которые будут синхронизированы с календарем РПЛ.