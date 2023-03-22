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Пономарев: «Лига легенд не должна быть битвой гладиаторов, это должны быть товарищеские игры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал идею РФС о создании Лиги легенд.

«Неплохая идея. Все правильно делает РФС. Вопрос состоит в том, сколько команд захотят участвовать в турнире. Много не надо, на мой взгляд. Нужно, чтобы не было больших переездов. Сели в автобус — приехали и сыграли. Это было бы нормально. Я только не очень хочу, чтобы это все проводилось прямо в формате такого чемпионата. Соревновательного подтекста почти не должно быть. Все-таки возраст есть возраст. Да, будут врачи, но перенапрягаться в ветеранском возрасте не очень полезно. Да и не очень приятно это смотрится. Это не должна быть битва гладиаторов, это должны быть товарищеские игры», — приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

В январе стало известно, что РФС намерен провести розыгрыш Лиги легенд с апреля по октябрь. Турнир должен состоять не более чем из восьми матчей, которые будут синхронизированы с календарем РПЛ.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Владимир Пономарев
РФС
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
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