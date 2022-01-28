Виктор Гончаренко рассказал, как решил стать тренером

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал о том, как решил стать тренером.

«После окончания футбольной карьеры мне так понравилась та стезя, по которой я пошел, поработав с молодыми игроками. Приятно, когда ты побеждает в Лиге чемпионов или Чемпионате России, но видеть, как растут дети, это большое счастье. Я сейчас всем футболистам советую, которые заканчивают, попробуйте — Васе Березуцкому это не говорил — поработать с детьми. Это очень интересно видеть, как через год они прибавляют.

К какой школе тренеров я себя отношу? Получил лицензию B и А в Минске, Pro — в Киеве, а остальные подтверждения Pro — в Москве. Это симбиоз», — рассказал Гончаренко.

Специалист завершил карьеру игрока в 25 лет. В 2004 году он получил лицензию для того, чтобы стать тренером по футболу. Гончаренко тренировал БАТЭ, «Кубань», «Урал», ЦСКА, «Уфу» и «Краснодар». На данный момент он находится без команды.