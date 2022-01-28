Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал о детстве рядом с Чернобылем.

«Прибегает соседка, начинает плакать: «Мы все умрем. Что-то взорвалось». Накрутила меня, я как подрываюсь. Беру свой велосипед, поднимается какой-то вихрь, пыль. Бросаю свой велосипед, побежал, потом вернулся. Приезжаю домой, а мама красит двери. А я ей говорю: «Мама, мы все умрем», она сказала: «Кончай ерундой заниматься, иди что-нибудь делай». Реально была паника», — рассказал Гончаренко.

Специалист рассказал, что его вывезли с чернобыльской зоны и возили по лагерям. Он также сообщил, что детям давали большое количество препаратов для того, чтобы убрать последствия радиации.

«Половину города, в котором я жил, Хойники, сравняли с землей, это было в 70 км от Чернобыля. У меня отец от этого умер. Первые недели три он ездил в ту зону, возвращался домой и обратно. Через год или два у него пошел цирроз печени из-за этого. Он был инжинером, ликвидатором», — добавил тренер.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году. Это была самая крупная катастрофа в истории мирного атома.