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Гончаренко — об аварии в Чернобыле: «У меня отец от этого умер»

Гончаренко рассказал, как его семья пережила аварию в Чернобыле
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал о детстве рядом с Чернобылем.

«Прибегает соседка, начинает плакать: «Мы все умрем. Что-то взорвалось». Накрутила меня, я как подрываюсь. Беру свой велосипед, поднимается какой-то вихрь, пыль. Бросаю свой велосипед, побежал, потом вернулся. Приезжаю домой, а мама красит двери. А я ей говорю: «Мама, мы все умрем», она сказала: «Кончай ерундой заниматься, иди что-нибудь делай». Реально была паника», — рассказал Гончаренко.

Специалист рассказал, что его вывезли с чернобыльской зоны и возили по лагерям. Он также сообщил, что детям давали большое количество препаратов для того, чтобы убрать последствия радиации.

«Половину города, в котором я жил, Хойники, сравняли с землей, это было в 70 км от Чернобыля. У меня отец от этого умер. Первые недели три он ездил в ту зону, возвращался домой и обратно. Через год или два у него пошел цирроз печени из-за этого. Он был инжинером, ликвидатором», — добавил тренер.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году. Это была самая крупная катастрофа в истории мирного атома.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
ФК Краснодар
Виктор Гончаренко
4
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Краснодар

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Александр Соболев

Спартак

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