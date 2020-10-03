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Виктор Гончаренко: «Отношение к «Уралу»? Наша цель — победить, а не думать, что было вчера»

16:25

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала». Специалист ранее возглалвлял клуб из Екатеринбурга.

— Когда время уходит, по-другому воспринимаешь ситуацию, — сказал Гончаренко в эфире «Матч премьер». — Наша цель — победить, а не думать, что было вчера.

Почему сегодня в атаке Чалов? Ротация связана с тем, что у нас есть определенная группа атаки, определенные задачи, которые мы ставим исходя из соперника.

Урал — ЦСКА

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