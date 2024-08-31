Круговой — о победе над «Химками»: «Очень много позволили сопернику у своих ворот»

Защитник ЦСКА Даниил Круговой поделился эмоциями после победы над «Химками» в матче 7-го тура РПЛ (2:0).

«Хорошо, что победили. Очень много позволили «Химкам» у своих ворот. Хорошо, что не пропустили в концовке. Как оценю старт команды? Были тяжелые выезды. Хорошо, что это закончилось. Теперь мы играем дома и не надо далеко ездить», — сказал Круговой.

В следующем туре армейцы сыграют дома 14 сентября против «Зенита». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.