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Сегодня, 13:49

Валуев сравнил уход Дзюбы из «Зенита» с минусовой температурой в Петербурге

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я про Дзюбу ничего не знаю. Если он есть в «Зените» — прекрасно! Расстроюсь ли я его уходу? Я расстроюсь, если будет минусовая температура, и дождь будет идти десять дней подряд. Для Питера хочется солнца», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее в комментарии «СЭ» гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб хочет подписать 33-летнего Дзюбу.

В текущем сезоне Дзюба провел 36 матчей за сине-бело-голубых, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Николай Валуев
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Источник: «Зенит» потеряет свыше 35 миллионов евро из-за пропуска Лиги чемпионов
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