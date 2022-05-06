Валуев сравнил уход Дзюбы из «Зенита» с минусовой температурой в Петербурге

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я про Дзюбу ничего не знаю. Если он есть в «Зените» — прекрасно! Расстроюсь ли я его уходу? Я расстроюсь, если будет минусовая температура, и дождь будет идти десять дней подряд. Для Питера хочется солнца», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее в комментарии «СЭ» гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб хочет подписать 33-летнего Дзюбу.

В текущем сезоне Дзюба провел 36 матчей за сине-бело-голубых, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.