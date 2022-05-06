Агент Сафонов: «Дзюба уже прилично заработал. Почему бы не поехать в Сербию? Может, домик там прикупит потом»
Известный агент Алексей Сафонов — о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».
— Допускаете, что Дзюба продолжит карьеру в Сербии? Или это все скорее из области фантастики?
— В таких ситуациях, считаю, всегда нужно взвешивать плюсы и минусы.
— И что перевешивает?
— Преимущество — это то, что он сможет играть в еврокубках. С другой стороны, Дзюба потеряет в зарплате.
— Раз в пять?
— Не берусь судить. Не считаю чужие деньги. Но раз руководитель «Црвены» делает такое заявление, значит, на Дзюбу там действительно сильно рассчитывают, видят его ведущим игроком.
— Чего не скажешь о «Зените»?
— Ну вы же видите, что в последнее время Семак делает ставку в нападении на других — Сергеева, Алберто. Дзюба уже не первый номер, а он, согласитесь, привык быть лидером. Показательно, что даже на награждении Артем выглядел каким-то отчужденным.
— Так решится ли он на переход в «Црвену»?
— Считаю, человек за свою жизнь заработал прилично. Так? Почему бы не поехать ради экзотики в Сербию? Понравится — можно и домик там купить, как-то освоиться. Новый вызов — это же интересно. Кто знает, как все сложится. Может, там прикупит потом какую-то команду, начнет тренировать. Здесь в голову ему не залезешь. Но в принципе ничего исключать нельзя.
— Но ведь есть и еще одна проблема. Болельщики «Црвены» дружны с фанатами «Спартака». Не столкнется ли Артем с очередной порцией обструкции?
— Это все ерунда. Начнет забивать, делать разницу — все его примут. Когда Дзюба был на пике в «Зените», давал результат, все было нормально. Просто после чемпионата мира его немного понесло, позволил себе какие-то высказывания, поступки... Но в целом все определяется на футбольном поле.
В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Контракт 33-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.
Вчера, 5 мая, генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб заинтересован в подписании контракта с Дзюбой.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0