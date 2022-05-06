Агент Сафонов: «Дзюба уже прилично заработал. Почему бы не поехать в Сербию? Может, домик там прикупит потом»

Известный агент Алексей Сафонов — о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

— Допускаете, что Дзюба продолжит карьеру в Сербии? Или это все скорее из области фантастики?

— В таких ситуациях, считаю, всегда нужно взвешивать плюсы и минусы.

— И что перевешивает?

— Преимущество — это то, что он сможет играть в еврокубках. С другой стороны, Дзюба потеряет в зарплате.

— Раз в пять?

— Не берусь судить. Не считаю чужие деньги. Но раз руководитель «Црвены» делает такое заявление, значит, на Дзюбу там действительно сильно рассчитывают, видят его ведущим игроком.

— Чего не скажешь о «Зените»?

— Ну вы же видите, что в последнее время Семак делает ставку в нападении на других — Сергеева, Алберто. Дзюба уже не первый номер, а он, согласитесь, привык быть лидером. Показательно, что даже на награждении Артем выглядел каким-то отчужденным.

— Так решится ли он на переход в «Црвену»?

— Считаю, человек за свою жизнь заработал прилично. Так? Почему бы не поехать ради экзотики в Сербию? Понравится — можно и домик там купить, как-то освоиться. Новый вызов — это же интересно. Кто знает, как все сложится. Может, там прикупит потом какую-то команду, начнет тренировать. Здесь в голову ему не залезешь. Но в принципе ничего исключать нельзя.

— Но ведь есть и еще одна проблема. Болельщики «Црвены» дружны с фанатами «Спартака». Не столкнется ли Артем с очередной порцией обструкции?

— Это все ерунда. Начнет забивать, делать разницу — все его примут. Когда Дзюба был на пике в «Зените», давал результат, все было нормально. Просто после чемпионата мира его немного понесло, позволил себе какие-то высказывания, поступки... Но в целом все определяется на футбольном поле.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Контракт 33-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.

Вчера, 5 мая, генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб заинтересован в подписании контракта с Дзюбой.