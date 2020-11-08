Валерий Карпин: «Не самая лучшая игра, мягко говоря»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен игрой команды в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2).

«Не самая лучшая игра, мягко говоря, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Слишком много позволяли сопернику. Неплохо начали первый тайм, но концовку провалили. Снова начали неплохо второй тайм, пенальти заработали, но потом снова отдали инициативу.

Не силы закончились. Это невыполнение установки. Как минимум половина состава находится у нас 2-3 недели. Полгода надо на адаптацию.

Пауза не пойдет на пользу. Но и не помешает. Половина разъезжается по сборным. В том числе и все новички».