Общая выручка российских клубов в 2024 году составила 1,028 миллиарда евро

УЕФА опубликовал отчет о финансово-инвестиционной ситуации в европейском клубном футболе.

По данным источника, за 2024 финансовый год совокупная выручка российских клубов составила 1,028 миллиарда евро. По сравнению с 2023 финансовым годом сумма увеличилась на 5 процентов.

Доходы от продажи билетов составили 58 миллионов евро. Прирост с 2023 годом составил 12 процентов. Доходы от национальных телетрансляций уменьшился на 6 процентов и составил 113 миллионов евро.

Исходя из данных, совокупный чистый результат трансферов всех клубов составил -98 миллионов евро. В 2023 году показатель был ниже и составлял -63 миллиона.