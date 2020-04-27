Валерий Газзаев: «Если пандемия продолжится, нужно приостановить РПЛ и зафиксировать текущие результаты»

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Валерий Газзаев высказал свое мнение о продолжении чемпионата.

— Конечно, в идеале в профессиональном спорте должен превалировать спортивный принцип, — сказал Газзаев. — Но если пандемия продолжится, нужно прежде всего думать о здоровье и жизни людей, приостановить чемпионат и зафиксировать текущие результаты.

Мне кажется, решение о доигровке или прекращении чемпионата нужно принять не 25 мая, а даже раньше — где-то 15-го числа. К этому сроку, думаю, многое станет понятно. Если будет ясно, что карантин продлят, то клубам нужно будет дать возможность спокойно готовиться к следующему сезону, чтобы все легионеры вернулись. Сейчас очень много условностей. Если все время переносить сроки возобновления сезона, это будет негативно влиять на всех. О реформах я говорил еще шесть лет назад. Но только сейчас появился вариант расширить РПЛ до 18 команд. (Виталий Айрапетов)

Напомним, что чемпионат России был прерван до 31 мая из-за коронавируса. Всего на день 27 апреля в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исходов, выздоровели 7 346 человек.

Заявление РПЛ: два варианта доигровки, возобновление тренировок, матчи без зрителей и обмен с ФНЛ // Валерий Газзаев: «18 команд в РПЛ — уже победа. Я об этом говорил еще шесть лет назад»