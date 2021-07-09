Шварц прокомментировал переход Сазонова в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о переходе из «Зенита» Сабы Сазонова.

Соглашение 19-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.

«Сазонов, безусловно, интересный футболист. На сборах мы убедились, что у него очень хорошие перспективы. Саба отлично сложен физически, к тому же у него хорошая скорость. Он еще очень молод, но демонстрирует задатки, которые можно развить до высокого уровня. В первую очередь для меня он центральный защитник. То, что Саба может сыграть и опорного полузащитника, — это плюс», — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо».