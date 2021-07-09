Шварц прокомментировал переход Сазонова в «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о переходе из «Зенита» Сабы Сазонова.
Соглашение 19-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.
«Сазонов, безусловно, интересный футболист. На сборах мы убедились, что у него очень хорошие перспективы. Саба отлично сложен физически, к тому же у него хорошая скорость. Он еще очень молод, но демонстрирует задатки, которые можно развить до высокого уровня. В первую очередь для меня он центральный защитник. То, что Саба может сыграть и опорного полузащитника, — это плюс», — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо».
В составе «Зенита» защитник выступал с 2019 года. За основную команду Сазонов дебютировал в мае 2021 года. Таким образом, в прошлом сезоне Тинькофф РПЛ футболист провел одну игру.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-u-sazonova-ocen-xorosie-perspektivy
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