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Сегодня, 16:03

В Турции подтвердили информацию об интересе «Бешикташа» к Кузяеву

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Далер Кузяев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», подтвердил корреспонденту «СЭ» информацию об интересе клуба к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

Сегодня, 13 июня, стало известно, что Кузяев может перейти в «Бешикташ» в ближайшее время.

«Да, он находится в шорт-листе «Бешикташа». Но не более. Это не серьезный интерес, учитывая цену футболиста», — сказал Дикме «СЭ».

30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до конца этого месяца.

В сезоне-2022/23 в РПЛ он провел 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Далер Кузяев
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
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3.06 17:00
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Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
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