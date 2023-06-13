В Турции подтвердили информацию об интересе «Бешикташа» к Кузяеву

Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», подтвердил корреспонденту «СЭ» информацию об интересе клуба к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

Сегодня, 13 июня, стало известно, что Кузяев может перейти в «Бешикташ» в ближайшее время.

«Да, он находится в шорт-листе «Бешикташа». Но не более. Это не серьезный интерес, учитывая цену футболиста», — сказал Дикме «СЭ».

30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до конца этого месяца.

В сезоне-2022/23 в РПЛ он провел 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.