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Полузащитник «Рубина» Иванов — об уходе Слуцкого: «Он и сам сказал, что его можно считать предателем»

Алина Савинова
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал, что думает об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского клуба.

«Он и сам сказал, что его можно считать предателем. Признаюсь, что сначала было неприятно осознавать, что он уходит. Знаю, что многие ребята получали другие предложения из премьер-лиги, но шли именно на помощь к Слуцкому. Мимолетные обиды были, но все быстро настроились на дальнейшую работу», — цитирует Иванова Metaratings.ru.

Осенью 2022-го Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина», который возглавлял с 2019 года. В сезоне-2021/22 казанская команда под его руководством вылетела из РПЛ, заняв 15-е место. По итогам минувшего сезона «Рубин», который на данный момент тренирует Юрий Уткульбаев, занял первое место в первой лиге и вернулся в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/oleg-ivanov-ob-ukhode-sluckogo-iz-rubina-on-i-sam-skazal-chto-ego-mozhno-schitat-predatelem-258434/
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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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