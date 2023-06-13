Вратарь Беленов может покинуть «Рубин»

Как стало известно «СЭ», голкипер Александр Беленов в ближайшее время может покинуть «Рубин». 36-летний российский футболист в прошедшем сезоне провел 3 матча в составе казанской команды.

Интерес к голкиперу проявляет «Родина». Также возможен вариант продолжения карьеры в одном из клубов РПЛ.

Летом 2022 года Беленов перешел в «Рубин». Действующий контракт россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее он играл за «Салют», «Спартак», «Кубань», «Анжи» и «Уфу».