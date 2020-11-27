В «Спартаке» опровергли обсуждение вопроса об уходе Газизова

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию о том, что в пятницу на заседании совета директоров клуба будет обсуждаться вопрос об увольнении генерального директора Шамиля Газизова.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что место Газизова может занять супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова.

«Мне ничего неизвестно о личных планах Заремы, и на ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит», — приводит ТАСС слова Фетисова.

Фетисов отметил, что клуб не планирует проводить заседание совета директоров в эту пятницу. По его словам, сегодня состоится традиционное плановое совещание.

«Мне о планах клуба и самого Шамиля об отставке ничего неизвестно», — добавил Фетисов.

Также, глава департамента по коммуникациям красно-белых опроверг информацию о том, что Газизов отказался принимать на работу нового спортивного директора клуба, Дмитрия Попова.

Газизов занял должность генерального директора «Спартака» в июле 2020 года, покинув аналогичную должность в «Уфе». Красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице Тинькофф-РПЛ после 15 туров, отставая от лидера — ЦСКА — на 3 очка.

Газизов недоволен назначением Попова, но уходить с поста гендиректора «Спартака» пока не собирается