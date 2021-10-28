Шварц: «У «Зенита» нет слабых мест»
13:37
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед гостевым матчем 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» поделился ожиданиями от встречи.
«Завтра нас ждет очень сложная игра. Мы в предвкушении этого соперничества, — отметил Шварц. — Понимаем, что игра будет против топ-команды, у которой нет слабых мест. Но мы тоже находимся в хорошей форме. Мы молодая команда и постараемся отдать все силы, чтобы показать свои лучшие качества завтра.
Вы видели, что вчера команды из РПЛ столкнулись с серьезным сопротивлением команд из более низших лиг. Мы одержали сухую победу над «Оренбургом» и довольны тем, что идем дальше в Кубке».
Матч «Зенит» — «Динамо» состоится завтра, 29 октября, на «Газпром Арене». Начало в 19.00 по московскому времени.
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