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Сегодня, 12:14

В «Оренбурге» сообщили о скором переходе Томпсона

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможном переходе в команду чилийского полузащитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Документы о трансфере Томпсона между клубам подписаны, но пока решается другой вопрос. Футболист меняет паспорт, и как только он получит его, сразу же присоединится к команде на сборах», — цитирует Андреева Sport24.

В 2023 году 19-летний Томпсон провел за «Коло-Коло» 27 матчей забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Его трансферная стоимость — 800 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-609297-dokumenty-mezhdu-klubami-uzhe-podpisany-v-orenburge-soobshchili-o-skorom-perekhode-tompsona
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