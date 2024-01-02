Клубы ОАЭ проявляют интерес к Кордобе

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в ОАЭ, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, несколько клубов проявляют интерес к 30-летнему колумбийцу. При этом «Краснодар» не намерен отпускать игрока этой зимой.

В текущем сезоне Кордоба провел 20 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.