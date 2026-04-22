В «Оренбурге» назвали важной победу над «Пари НН»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин прокомментировал «СЭ» победу над «Пари НН» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«Учитывая ситуацию в турнирной таблице, для нас, как и для «Пари НН», прошедший матч имел крайне важное значение, и я очень рад, что ребята показали характер и смогли добиться такой нужной победы. Игра получилась весьма эмоциональной, держала болельщиков в напряжении до последней минуты.

Вместе с тем мы все понимаем, что впереди еще четыре сложнейших тура, в которых нам крайне важно набрать очки, задача еще не выполнена и сейчас уже все сосредоточены на следующем матче с «Ростовом» — сказал Волженкин «СЭ».

«Оренбург» (23 очка) прервал серию из пяти матчей без побед и поднялся на 11-е место в РПЛ. «Пари НН» не побеждает в пяти матчах кряду и с 22 очками опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице — в зону вылета из РПЛ.